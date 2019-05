ARCOlisboa recebeu cerca de 11 mil visitantes à procura de arte contemporânea

Cerca de 11 mil pessoas visitaram a ARCOlisboa 2019, feira de arte contemporânea que termina este domingo, em Lisboa, divulgou a organização num balanço provisório.

Um total de 71 galerias, a maior parte de Portugal e Espanha, participaram na edição deste ano, que contou pela primeira vez com galerias africanas.

A ARCOlisboa é co-organizada pela Feira Internacional de Madrid e pela Câmara Municipal de Lisboa, que comprou obras de Pedro Casqueiro, Cecília Costa, André Romão, Jorge Queiroz, Isabel Simões, Patrícia Garrido, Dalila Gonçalves, Tiago Alexandre e Carla Filipe, enumera um comunicado da organização do evento, que decorreu durante quatro dias.

Em declarações, na terça-feira, à Lusa, o director-geral da empresa Feira Internacional de Madrid, Eduardo López-Puertas, admitiu estudar alternativas à Cordoaria Nacional para a instalação do certame em Lisboa, que acolhe a ARCO há quatro anos.

Para Eduardo López-Puertas, a Cordoaria Nacional é um edifício que, apesar de “emblemático e muito original”, tem um espaço limitado, o que poderá levar a uma mudança de local da feira no futuro, se for encontrado um “sítio melhor, mais emblemático e com uma maior capacidade”.

A ARCOlisboa 2019, que abriu ao público na quinta-feira, fecha portas às 18h deste domingo.