Rangel não tem medo de andar na rua porque é na rua que o povo está

Paulo Rangel, que lidera a lista do PSD às eleições europeias do próximo dia 26, disse este sábado, em Guimarães, que não tem medo de andar na rua e desvalorizou as críticas feitas na sexta-feira por António Costa, que o acusou de em dez anos como eurodeputado nada ter feito pelo Interior. “Nós, no interior, não temos de pedir meças”, afirmou o candidato social-democrata.

“Nós hoje estamos a fazer acções de rua em Vizela, em Guimarães e Barcelos, que são todos municípios de cor socialista. Nós saímos à rua em todo o lado. Não é como o PS que nunca sai à rua, e quando sai é em clima favorável, e, mesmo assim, ninguém sabe quem é o cabeça de lista”, afirmou o social-democrata no final da arruada no centro da cidade-berço.

“Nós vamos à rua a todo o lado, vamos ao interior e hoje fazemos campanha de rua em municípios de maioria socialista, porque não temos medo, estamos onde está o povo português, para o ouvir e também para o tentar cativar e convencer para o nosso programa”, insistiu Paulo Rangel.

Questionado sobre as críticas do primeiro-ministro, que o acusou de nada fazer pelo Interior ao longo dos dez anos de mandato no Parlamento Europeu, Rangel insurgiu-se contra o “descaramento” de António Costa e devolveu as acusações. “O que é que este Governo fez pelo Interior? Acaba de fazer uma reprogramação em que desvia para a Área Metropolitana de Lisboa e a Área Metropolitana do Porto fundos que eram da região Norte, da região Centro e do Alentejo às centenas de milhões de euros, é disso que estamos a falar”, apontou. E continuou: “Uma pessoa que faz mal ao interior é que vem agora falar com autoridade?”

Depois de responsabilizar o Governo pelo corte de 7% nos fundos de coesão para Portugal, o candidato do PSD, declarou: “Não vale a pena estarmos aqui a discutir, há uma coisa que é certa: António Costa está a debater-se com Paulo Rangel porque ele sabe muito bem que ele [António Costa] é que é o cabeça de lista às europeias — o cabeça de lista real, porque o cabeça de lista virtual [Pedro Marques] não aparece e isso é algo que também tem de ser dito”.

E a propósito do interior, Paulo Rangel aproveitou para fazer uma pergunta: “Será que a metade dos meios aéreos para o combate aos incêndios já está no terreno? É que nós fomos lá [o candidato sobrevoou de helicóptero a zona ardida durante a campanha] para denunciar [a situação], é isso que a António Costa lhe dói. Ele sabe que não foi capaz ao longo de dois anos de resolver o problema do SIRESP e também não foi capaz de fazer nada quanto aos meios aéreos”, declarou o candidato, apontando o lado “habilidoso” do primeiro-ministro.

“Os portugueses já sabem que ele é muito habilidoso, mas não se governa com habilidade, governa-se com competência e com frontalidade, é isso que falta ao PS e a António Costa”, disse.

Nas arruadas de Vizela e Guimarães, o candidato do PSD contou com a presença do candidato a eurodeputado José Manuel Fernandes, que tem peso político no distrito de Braga e que foi considerado o eurodeputado mais influente no mandato que agora está a terminar. No mercado de Vizela, recebeu das mãos de uma jovem uma ramo de rosas em tons laranja. Para assinalar a sua passagem por por esta localidade, foi-lhe oferecida uma imagem de uma nossa senhora em tons de azul céu.