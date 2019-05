Partido Socialista lidera sondagem para as eleições europeias

A primeira sondagem às eleições europeias de 2019, a pouco mais de uma semana da ida às urnas, aponta a uma vitória do PS, com oito pontos percentuais à frente do PSD. A lista socialista encabeçada por Pedro Marques representa 36% das intenções de voto dos portugueses, enquanto os sociais-democratas estão nos 28%. Logo a seguir, Bloco de Esquerda (BE) conquista 9% dos votos nesta sondagem, enquanto CDU e CDS estão empatados nos 8%. O PAN tem 2% e os restantes partidos, em conjunto, representam 5%.

A abstenção, que atingiu números recorde em 2014 (64%), está nos 47%, mesmo depois de o número de pedidos de voto antecipado ter disparado.

O estudo conduzido pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) e pelo ISCTE para a SIC/Expresso sublinha que fez o trabalho de campo antes do início oficial das campanhas partidárias.

Perante esta projecção, o PS, PSD e BE poderão conquistar mais um lugar no Parlamento Europeu, sendo que socialistas têm oito deputados europeus, os sociais-democratas sete e os bloquistas um.

Por outro lado, a previsão aponta que o CDS poderá manter os dois lugares que tem, enquanto a CDU está em risco de perder até dois dos três eurodeputados que o representam.

O Movimento Partido-Terra (MPT), que ganhou dois lugares nas eleições europeias de 2014, está fora da corrida (chamando-se agora “Nós, Cidadãos!") e abre terreno para o PAN e outros partidos (PCTP-MRPP, PDR, Aliança, PNR, PTP, Iniciativa Liberal, MAS, PURP e Basta) fora do arco governativo.