Diário de campanha, dia 6: bye bye política, olá futebol

Este sábado os candidatos às eleições europeias foram atropelados pelo futebol. Quer dizer, para não correrem o risco de serem literalmente atropelados, chegaram-se para o lado. Quer isto dizer que só fizeram campanha até ao início da tarde. Em dia de jogo do campeonato e com os benfiquistas a ansiar pelos festejos, ninguém arriscou andar à caça dos votos enquanto João Félix treinava a pontaria.

À hora de almoço, em Viana do Castelo, Pedro Marques (PS), benfiquista ferrenho, já estava sintonizado com o espírito do dia: “É nas urnas que espero ser campeão”. E António Costa acrescentava: “Estas eleições são mesmo como este campeonato, joga-se até ao último minuto”. A crer na sondagem divulgada hoje, o PS tem razões para estar descansado. Fica à frente com clara vantagem em relação ao PSD.

Paulo Rangel não liga muito ao futebol. Fez tiro ao primeiro-ministro e declarou-se o candidato “que vai a todo o lado”. “Os portugueses já sabem que ele é muito habilidoso, mas não se governa com habilidade, governa-se com competência e com frontalidade, é isso que falta ao PS e a António Costa”, disse em Guimarães.

Com o CDS a surgir em quinto lugar na sondagem do Expresso e da SIC, atrás de PCP e BE, Nuno Melo (CDS) subiu o tom do discurso da dramatização neste sábado, lançando-se contra os “extremismos de esquerda”.

Ao som de Arcade Fire, com a música “No cars go”, a líder bloquista, Catarina Martins, subiu ao palco, num almoço de apoiantes em Lisboa, para apelar ao voto na candidatura do partido às europeias de quem “confiou no BE em 2015 e quem votou na Marisa Matias” nas últimas presidenciais, pedindo que no dia 26 “não fiquem em casa”.

Em Alcochete, João Ferreira (CDU), colocou a ênfase nos fundos de coesão e na política agrícola comum e acusou os adversários de se deterem apenas em “questões laterais e acessórias” para fugirem a compromissos sobre o que farão em Bruxelas.