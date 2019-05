Prevenir é preciso

O desgaste de Marcelo, Presidente da República, andarilho e trota-mundos, apaziguador, promotor e perturbador de opiniões de rua e de estados de alma em conflito com a vida sócio-familiar-laboral, visita amiúde de lugares de queixume, presença certa que se distribui na escuridão aonde se revela a fome, é notório e acentua-se dia após dia. As sondagens denunciam o ritmo e o cansaço que se torna público, ou são notícia.

O homem, no entanto, tem sete fôlegos e aguenta-se ainda a bom nível. Mas Ferro Rodrigues, presidente da AR, percebendo isto, viu-se na necessidade de vir a terreiro, numa de antecipação a um diabo tecedor de qualquer surpresa, enaltecê-lo e dizer dele mais e melhor do que Maomé disse do presunto e derivados. O presidente da AR tem a percepção ou desconfia ao de leve, que se aparecer quem faça da ousadia, coragem, e avance contra Marcelo, no estado mais débil em que se encontra, pode causar estorvo e dificultar-lhe a renovação expressiva do mandato que para ele guardado está. Mas Ferro sabe que o prof. Marcelo está em queda, que sendo notória não é significativa, mas preocupa os seus adeptos, simpatizantes e seguidores de agitação, e registada entre mil sorrisos popularizados, que se levam para casa e são testemunho para mais tarde recordar, e esse ligeiro apagão possa abrir espaço à candidatura de personagem atrevida, que acredite poder fazer-lhe oposição bem estruturada, e à sua esgotada popularidade fabricada pacientemente durante anos.

Mais comedido, hoje o actual Chefe de Estado remete-se a um silêncio ligeiro, disfarçado de alguma discrição, com aviso de que nos devemos habituar a essa nova atitude e forma de actuação. Descobriu que falar por falar e até falar de mais, pode não ser o mais acertado. E isto foi o que sempre nos pareceu certo.

Joaquim A. Moura, Penafiel

Bacalhoa basta!

Há cerca de dois meses, personalidades como George Clooney e Elton John apelaram ao boicote dos hotéis e outros investimentos que o bárbaro e milionário sultão do Brunei tem neste nosso mundo civilizado, na sequência da brutal legislação aprovada para vigorar naquele canto longínquo deste mundo e não me perguntem por quem os sinos dobram. Acho bem e muita gente achou bem, considerando que o fundo da questão ia para além dos empregos directos, directamente ameaçados.

Bom, Portugal não é o Brunei e… outras analogias mais não marcham, mas face à lata descarada do ainda comendador [Joe Berardo], parece-me obviamente lógico e oportuno apelar, como outros já o fizeram, a que mais nenhum euro nem cêntimo entrem na conta daquela … (personalidade?). É que dos meus, como contribuinte, já entraram demais.

Ok. Está bem. Ele é apenas um. Mesmo alguns dos outros que hoje se indignam com o desplante do indivíduo, fizeram igual ou pior ou foram coniventes no passado. Mas, por algum lado é preciso começar. O importante é começar!

Carlos J F Sampaio, Esposende