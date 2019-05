Vice-chanceler do partido de extrema-direita austríaco demite-se após escândalo

O vice-chanceler da Áustria, Heinz-Christian Strache, demitiu-se este sábado na sequência da divulgação de um vídeo em que discute várias acções ilegais para beneficiar o seu Partido da Liberdade (FPÖ, extrema-direita), e anunciou que este será substituído pelo ministro dos Transportes, Norbert Hofer.

Strache foi apanhado em vídeo a discutir negócios duvidosos e ilegais com uma suposta sobrinha de um oligarca russo, divulgados pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e pela revista Der Spiegel.

Em declarações aos jornalistas em que anunciou a sua demissão, Strache pediu desculpa pelo erro, mas manteve que não fez nada ilegal.

Em 2017, ou seja, antes da chegada ao Governo do FPÖ, Strache reuniu-se com a alegada sobrinha discutindo, em linguagem colorida, modos de ganhar influência nos media, falando de pessoas “com muita massa”, referindo-se a jornalistas como “prostitutas” (ainda recentemente o FPÖ tentou afastar um jornalista da televisão pública ORF por uma pergunta incómoda a um candidato). Estavam presentes ainda um intérprete, e dois políticos do FPÖ, incluindo Strache.​

“Isto é extraordinário”, comentou o analista político Thomas Hofer. “Não há como não ser o fim da carreira de Heinz-Christian Strache”, acrescentou, dizendo que até é possível que haja eleições antecipadas.

O chanceler conservador, Sebastian Kurz, tem-se distanciado da extrema-direita para evitar sair prejudicado com as suas acções (em casos como a suspeita de troca de informações com a Rússia, por exemplo).

Não é claro o que fará com a ideia do seu parceiro de coligação substituir Strache por Norbert Hofer, que fora o candidato do FPÖ às presidenciais que perdeu para o ecologista Alexander van der Bellen e ocupa actualmente a pasta dos Transportes. Mesmo antes do escândalo do video, Hofer é mais popular do que Strache. Esperava-se que Kurz falasse no final do dia.

No Twitter, o editor de política do jornal alemão de grande circulação Bild, Paul Ronzheimer, que escreveu uma biografia sobre Kurz, dizia que afastar apenas Strache e continuar a coligação com o FPÖ seria um erro.

“Quem no ÖVP [o partido de Kurz] considerar agora coligar-se com [Norbert] Hofer não percebeu nada: a experiência de governar com populistas de direita falhou redondamente”, comentou o jornalista. “Qualquer solução que não seja eleições antecipadas prejudica o país e banaliza o inacreditável vídeo”.

A suposta sobrinha do oligarca, Alyona Makarova, disse querer investir dinheiro “não completamente legal na Áustria”, e o grupo discutiu que um bom investimento poderia ser o jornal Kronen Zeitung. “Se nos ajudarem”, comentou Strache, “conseguiremos não 27%, mas 34%” nas eleições, quer seriam dali a três meses, disse o líder do FPÖ.

E evocou mesmo a possibilidade de “ter uma paisagem mediática como a de Orbán” (na Hungria, o primeiro-ministro conseguiu gradualmente dificultar a vida aos meios que não são pró-Fidesz; entre os grandes meios, não restam jornais ou televisões críticas).

Em troca, Strache prometeu adjudicar contratos públicos — com valores inflacionados — a empresas que a investidora russa​ viesse a criar.

Também foram mencionados esquemas ilegais para financiamento do partido através de associações ou clubes.

A bomba estourou mesmo uma semana antes das eleições europeias, levando alguns apoiantes do FPÖ a questionar o interesse de quem organizou o encontro, filmou e divulgou as imagens. A Spiegel diz que a fonte do vídeo é conhecida dos editores de ambos os jornais mas deseja permanecer anónima. Não é claro o interesse de quem organizou a reunião e a filmou, mas ambos os meios de comunicação social justificaram a divulgação, após verificação de peritos independentes, pelo interesse público.