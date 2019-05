Rogério do Redondo: cozinha tradicional, comidas superlativas

Tão pouco tempo e tanta saudade! As voltas da vida levaram Rogério Sá a responder ao chamamento para terras de África, entregando o restaurante aos funcionários. Sem ele, a casa acabou por fechar portas em 2015 e à saudade de cá juntou-se a de lá, fazendo acontecer o reencontro entre a clientela e o restaurante. Como diz o povo, juntou-se a fome e a vontade de comer e desde o início do ano que o Rogério do Redondo está de volta ao Porto, para alegria e satisfação de muitos dos seus fiéis clientes.

