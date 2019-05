Eslovénia, um país em lua-de-mel com as abelhas

A Eslovénia é um dos berços da apicultura na Europa, com uma história que remonta às primeiras tribos eslavas que, uma vez consumada a retirada dos lombardos para Itália, se estabeleceram nesta região alpina, entre os séculos VI e VIII. Sabe-se que os antecessores dos eslovenos, aqueles que fundaram, no actual território da Caríntia, o ducado independente de Carantânia, já nessa altura forneciam mel aos mosteiros, às igrejas e mesmo a lugares mais distantes da Europa do Norte e ocidental, beneficiando das condições climáticas e da diversidade da paisagem para instalarem e desenvolverem apiários individuais.

