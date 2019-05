Attytude, um fast-food reinventado

O mundo divide-se entre as pessoas que escolhem um restaurante pelo ambiente e as que o escolhem pela comida. Por isso, começamos por fazer uma declaração de interesses: nós escolhemos pela comida.

Dito isto, o Attytude – Food, Drinks & Something vale a pena, mesmo que na ementa surjam sobretudo pizzas e hambúrgueres. Estranho? Talvez, mas depois de comer a Abastada, uma pizza com queijo e trufas, acompanhada pelo Bioma, um vinho tinto da Niepoort, é difícil não ficar rendida. O hambúrguer, que podia ser só bonito no meio de um pão azul, também não fica a dever rigorosamente nada à qualidade.

Antes já tínhamos gasto quase todo o apetite na Atarrub, a entrada de tomate seco, molho pesto, rúcula e um magnífico queijo mozzarella em base de pizza, que também casava bem com o Bioma.

Soubemos depois que o Texas, o hambúrguer que tínhamos escolhido, é o best-seller do restaurante e a Abastada a que tem menos saída, “talvez por ser a mais cara’’, esclarece Jorge Rodrigues, o proprietário deste novo espaço em Esposende.

É precisamente o espaço que dá mais nas vistas, apesar de a comida vir para a mesa muito bem apresentada. São duas salas, o bar e o restaurante, divididas por um pequeno corredor decorado com umas quantas torneiras a sair de uma das paredes. Na sala de refeições, além da garrafeira, das lâmpadas que descem do tecto alto e da cozinha aberta do chef Nuno Peixoto, destaca-se o ecrã gigante e a mesa do DJ.

“Achámos que Esposende estava a precisar de um sítio diferente, mais cool, onde se pudesse ouvir música enquanto se petisca qualquer coisa’’, explica Jorge Rodrigues, que já tem na mesma cidade o Sky Valley Restaurant & Sushi Bar.

Aparentemente tinha razão, porque o Attytude tem sido bastante concorrido. Desde que inaugurou, no dia 29 de Março, já esteve esgotado ao jantar e ao almoço tem sempre muita gente, como pudemos confirmar na quinta-feira em que lá comemos.

Para quem gosta de apreciar a comida, como é o nosso caso, o ecrã ligado no canal Fashion TV e a música ambiente demasiado intrusiva eram desnecessários, mas, lá está, o mundo divide-se entre os que preferem umas coisas e os outros. Chegámos a considerar que os outros seriam os millennials, sobretudo quando chegou a sobremesa, um brownie com nutella rodeado de natas e M&M por todos os lados, mas disseram-nos que a idade da maioria das pessoas que frequenta o Attytude se situa entre os 35 e os 40 anos.

Foto

Brunch com Möet & Chandon

Uma das apostas deste projecto e que ainda não está a ter o sucesso esperado é o after work. “Gostávamos de implementar o hábito muito comum em cidades como Lisboa e Porto de sair do trabalho e ir beber um copo antes de seguir para casa’’, sugere Jorge Rodrigues, acrescentando que “o espaço ainda é muito recente e é normal que algumas coisas demorem mais a acontecer”.

O Attytude é assumidamente um projecto que procura ser trendy, com pratos servidos a pensar no instagram, mas não deixa de ser um restaurante com a comida preferida das crianças, por isso quisemos saber se as famílias têm lugar num espaço com este conceito. O responsável diz que sim e que aos domingos muitos dos fregueses são precisamente famílias.

É aos domingos, aliás, que o Attytude poderá fazer a diferença, quando o brunch com Möet & Chandon começar a funcionar. Nessa altura, este será o primeiro restaurante do país, que se saiba, a ter o famoso champagne à discrição.

