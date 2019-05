Entre o Alentejo e Badajoz, as vidas e as histórias que o barro amassou

As mãos dançam na roda com subtileza e precisão. Estão no barro como o ar nos pulmões, os pés no caminho. Os olhos vão lá de vez em quando conferir aquilo que os dedos sabem de cor, parecem guiar-se sozinhos enquanto a conversa roda. Quando perguntam a Rui Santos há quantos anos trabalha o barro, ele responde 42. “É a minha idade.” Talvez ainda não tivesse dito as primeiras palavras, dado os primeiros passos, e já as mãos bailavam nas massas de argila.

