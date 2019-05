Ronaldo eleito jogador do ano na Liga Italiana

Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador da Liga Italiana 2018/19. A distinção foi anunciada neste sábado, com a Série A a explicar que a escolha foi feita com base em cálculos dos sites Opta Sports, Netco Sports e Ernst & Young.

Ronaldo, que fez o hat-trick no top-3 de ligas europeias, soma 22 golos no campeonato, menos quatro do que Quagliarella, que foi considerado o melhor avançado.

Nota para o facto de, apesar do domínio interno, a Juventus ter apenas um dos prémios individuais, com a Liga Italiana a optar por distribuir as distinções por várias equipas.

Prémios:

Melhor guarda-redes: Handanovic (Inter)

Melhor defesa: Koulibaly (Nápoles)

Melhor médio: Milinkovic-Savic (Lazio)

Melhor avançado: Quagliarella (Sampdoria)

Melhor jovem: Zaziolo (Roma)

MVP: Ronaldo (Juventus)