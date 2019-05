Lage imita Vitória e coloca Benfica como “rei da cambalhota”

O Benfica é o campeão nacional, mas, para lá chegar, teve de recuperar sete pontos de desvantagem, nesta temporada. Segundo os dados recolhidos pelo PÚBLICO, esta façanha faz dos “encarnados” a única equipa a fazer hat-trick em matéria de recuperações de, no mínimo, cinco pontos.

Desde 1995, ano em que a vitória passou a valer três pontos, o Benfica já conseguiu ser campeão depois de recuperar cinco, sete e oito pontos.

Não se pense, ainda assim, que os lisboetas têm o “exclusivo” das recuperações históricas. Apesar de serem os únicos com três registos acima dos cinco pontos recuperados, os “encarnados” têm a companhia de um Sporting valente, na viragem do século, e de um Boavista heróico, também por essa altura.

2018/19 - Lage corrigiu o que Vitória lhe deixou

À jornada 15, o Benfica visitou Portimão para enfrentar um Portimonense em boa forma e perto dos lugares europeus. A equipa de Rui Vitória parece ter ligado pouco ao “cartão-de-visita” algarvio e saiu de Portimão com uma derrota por 2-0.

Consequências: Rui Vitória foi despedido e Luís Filipe Vieira colocou na mão de Bruno Lage um Benfica a sete pontos do FC Porto.

Os “dragões” escorregaram em Alvalade, Guimarães e Moreira de Cónegos, permitindo a aproximação a um Benfica que saltou para a liderança na visita ao Estádio do Dragão, na jornada 24. E nunca mais foi apanhado.

2015/16 – Vitória, Vitória, ficaram na história

O pináculo deste registo do Benfica foi em 2015/16, com Rui Vitória, ano em que, à jornada 13, tinha oito pontos de atraso para o Sporting.

Com menos um jogo do que os “leões”, o Benfica empatou com o União da Madeira, no acerto do calendário, um deslize que, no entanto, fez com que a desvantagem “real” fosse de sete pontos. Recuperada na totalidade nas 21 jornadas que faltavam.

2013/14 – Jesus tramado e ajudado pelo Belenenses

Antes disso, em 2013/14, com Jorge Jesus, os “encarnados” estiveram a cinco pontos do FC Porto, entre as jornadas 6 e 8. Curiosamente, essa diferença foi feita e desfeita com cortesia do Belenenses de Marco Paulo.

Primeiro, os “encarnados” empataram (1-1) na recepção aos “azuis”, no Estádio da Luz. Duas jornadas depois, a equipa belenense recebeu o FC Porto no Restelo e, com um empate igual, “devolveu” ao Benfica aquilo que lhe tinha tirado: ter “apenas” três pontos de desvantagem para o FC Porto de Paulo Fonseca. Diferença recuperada no que restou da época e Fonseca foi despedido.

1999/00 – Um fim digno para o jejum

Em 1999/00, após 18 anos sem o título nacional, o oásis da festa “leonina” terminou em grande estilo. Ou não tivesse o Sporting recuperado sete pontos de desvantagem para o Benfica, diferença que, à jornada 7, fazia parecer o mais do que provável prolongar do jejum dos “leões”.

A derrota do Sporting em Alverca, por 2-1, cunhou os tais sete pontos, desvantagem desfeita logo na jornada seguinte, com uma derrota “encarnada” no Bessa.

O Sporting acabou por se sagrar campeão e dar o “aperitivo” para a “imitação” do Boavista, no ano seguinte.

2000/01 – “Boavistão” em tudo

Os portuenses conquistaram o único título nacional que têm no museu depois de uma recuperação de oito pontos, em 2001.

À jornada 12, o Boavista visitou Alvalade, somando um geralmente satisfatório empate a zero, mas que, à data, deixava a equipa portuense a oito pontos do líder FC Porto.

Para bem dos pecados “axadrezados”, a jornada seguinte trouxe uma derrota dos “dragões” de Fernando Santos, em Braga – marcaram Riva e Barroso para os minhotos e Esquerdinha para os portistas.

Foi aqui que começou a recuperação do Boavista: o FC Porto ainda perderia em Leiria, antes da visita amaldiçoada ao Bessa, que valeu à equipa de Jaime Pacheco uma vitória por 1-0 (marcou Martelinho) e consequente salto para a liderança da Liga.

Nota, ainda, para as valorosas – ainda que menos impressionantes – recuperações de cinco pontos operadas pelo FC Porto em 2005/06, 2008/09 e 2011/12.

Benfica também é “rei” das segundas voltas

Como curiosidade, o PÚBLICO analisou, ainda, as recuperações após a viragem da primeira volta. Neste capítulo – e incluindo o registo total do campeonato nacional, e não apenas após a introdução dos três pontos por vitória –, o Benfica também foi a única equipa a conseguir ser campeã após ter uma desvantagem acima dos cinco pontos no final da primeira volta.

Em 1970/71, o Benfica de Jimmy Hagan chegou a meio do campeonato em quarto lugar, a seis pontos do Sporting de Fernando Vaz. Pelo meio, ainda havia V. Setúbal e Académica.

Nessa temporada, o Benfica e o FC Porto, apesar dos seis e oito pontos de desvantagem a meio do campeonato, fizeram recuperações tremendas, que valeram aos “encarnados” o título nacional – 12 vitórias e uma derrota na segunda volta – e aos “dragões” a subida do sexto para o terceiro lugar, pouco atrás do Sporting.

Em termos de contagem geral, considerando todos os campeões que não lideravam a meio do campeonato, o Benfica é, também, o “rei” das segundas voltas.

Os “encarnados” foram campeões sete vezes depois de chegarem a meio do campeonato fora da liderança, contra as cinco do FC Porto, quatro do Sporting e uma do Belenenses.