Grasshopper caiu após 68 anos

Um nome ilustre do futebol europeu, recordista de títulos no seu país, a caminho da segunda divisão. O desfecho da temporada do Grasshopper Club Zurich, clube histórico na Suíça, já deixou de ser uma dúvida: a penosa temporada do emblema mais titulado do futebol suíço consumou a queda para o segundo escalão, após praticamente sete décadas de permanência entre a elite. Era um desastre à espera de acontecer para um clube há alguns anos a viver em trajectória descendente, vítima de má gestão e presa de adeptos violentos.

Continuar a ler