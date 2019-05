Com golo de Renato, aí vão sete títulos seguidos para o Bayern

O Bayern Munique é heptacampeão alemão e selou a conquista em grande estilo. Neste sábado, o Bayern bateu o Eintracht Frankfurt, por 5-1, confirmando um título difícil, mas que permite aos bávaros prolongarem o domínio interno: sete campeonatos seguidos e 28 na Era Bundesliga (desde 1963). O segundo clube com mais títulos, o Borussia Monchengladbach, tem… cinco.

Neste sábado, em Munique, houve dedo português. Já depois de Coman e Alaba terem feito o 2-0, Renato Sanches – que entrou aos 37’ – “deitou” um adversário e rematou, desta forma, para o terceiro.

Jogo fechado, título no bolso e tranquilidade suficiente para Ribéry e Robben ainda darem ao Bayern a “mão cheia”.

Com este triunfo do Bayern, de nada valeu que o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro (titular), tivesse cumprido o seu dever. A equipa venceu em Monchengladbach, por 2-0 (marcaram Reus e Sancho), mas fechou o campeonato no segundo lugar.

O Borussia falhou o título, mas deu uma “ajuda” ao Bayer Leverkusen. É que a derrota do Monchengladbach permitiu aos “farmacêuticos” - que venceram o Hertha de Berlim - subirem ao quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões.