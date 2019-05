Em dia de nova desilusão, Ewan brilhou ao sprint no Giro

Caleb Ewan venceu a oitava etapa da Volta a Itália. O australiano conseguiu uma vitória há muito almejada pela Lotto Soudal, num sprint que voltou a não sorrir a Elia Viviani (Quick-Step), que cortou a meta no segundo lugar. Ackermann (BORA), que já bisou neste Giro, fechou o pódio da etapa, depois de ter arrancado demasiado cedo para o sprint.

A tirada deste sábado permitia vários tipos de desfecho, fruto da descida existente nos quilómetros finais. Descida que prometia valer aos mais audazes a conquista de uma boa vantagem para os restantes.

Antes disso, a primeira fase da tirada, plana, desencadeou uma fuga que, ainda assim, sempre pareceu condenada. Marco Frapporti, Nathan Brown e Damiano Cima isolaram-se, mas, sendo esta a etapa mais longa deste Giro, uma fuga de três ciclistas seria fácil de controlar por parte do pelotão.

Foi isso que cedo percebeu Brown, que desistiu da aventura e deixou um duo na frente. A vantagem chegou a ser de 5m30s, mas os aventureiros acabaram por ser “caçados” pelo pelotão a cerca de 40 quilómetros da meta.

Já depois de uma das subidas do dia, Ciccone, que saltou do pelotão para ir buscar pontos para a classificação da montanha, acabou por estender o esforço e levar Louis Vervaeke e Francois Bidard consigo. O trio ganhou uma vantagem de meio minuto e manteve-a durante alguns quilómetros, mas “morreu na praia”, a sete quilómetros do final.

Aí, esperava-se a “luta dos corajosos”, com Nibali, Roglic ou Izaguirre a atacarem na descida, mas o piso molhado acabou por levar os principais nomes a resguardarem-se. Agradeceram os ciclistas mais velozes, que puderam lutar num sprint que sorriu ao jovem Caleb Ewan.

A classificação geral não teve alterações relevantes, com Valerio Conti a seguir vestido de rosa e o português Amaro Antunes a manter o sexto lugar.

Neste domingo, há contra-relógio individual com chegada a São Marino. Esta etapa tem um nome: Primoz Roglic. Ser um contra-relógio já dá a Roglic claro favoritismo – o esloveno venceu o “crono” da primeira etapa –, mas ser um contra-relógio montanhoso aumenta, mais ainda, essas probabilidades de vitória do ciclista da Jumbo. Nibali, Yates ou até Ion Izaguirre são os únicos a poder fazer sombra a Roglic.