Benfica conquista a sua primeira Taça de Portugal de futebol feminino

A equipa de futebol feminino do Benfica conquistou neste sábado a Taça de Portugal. Na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, as benfiquistas venceram o Valadares Gaia por 4-0.

Na 16.ª edição da Taça de Portugal de futebol feminino, o Benfica estreou-se na partida decisiva após ter eliminado o campeão nacional Sp. Braga nas meias-finais. Já o conjunto gaiense tinha como objectivo conquistar o troféu à terceira tentativa - o Valadares Gaia já tinha sido finalista em 2012/13 perdendo para o Boavista (3-1) e depois em 2015/16, perdendo por 1-2 com o Clube Futebol Benfica.

Numa partida disputada perante 12.632 pessoas, a segunda maior assistência em jogos femininos e a maior em Taças de Portugal (o registo ultrapassou o da final de há dois anos, um Sporting-Sp. Braga, que teve 12.213), os golos só surgiram no segundo tempo. Darlene (54'), na conversão de uma grande penalidade, Yasmine (69'), Ana Vitória (72') e Evy Pereira (86'), também na conversão de um castigo máximo, foram as autoras dos golos do triunfo do Benfica, equipa que compete na II Divisão Nacional e que começou este ano a competir nas provas nacionais.