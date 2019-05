Fátima Teles recebe Prémio de Pintura Abel Manta 2019

A artista plástica Fátima Teles, natural de Penedono, distrito de Viseu, é a vencedora do Prémio Abel Manta de Pintura 2019, com a obra Timeless, anunciou este sábado a Câmara Municipal de Gouveia.

O prémio, no valor de cinco mil euros, foi atribuído a uma pintura em acrílico sobre tela, de 2017, com as medidas de 130 por 110 centímetros.

A vencedora da edição deste ano do Prémio Abel Manta de Pintura é licenciada em Artes Plásticas - Pintura, pela Escola Superior de Tecnologia de Tomar, e trabalhou como docente de expressão plástica e de educação visual. Segundo a autarquia de Gouveia, Fátima Teles “tem desenvolvido o seu trabalho utilizando alguns princípios matemáticos e geométricos, estabelecendo uma simbiose entre a linha, a cor e a geometria”.

Na oitava edição do galardão atribuído pela Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, estiveram a concurso 105 pinturas de 71 artistas. O júri foi constituído pela arquitecta Isabel Manta (neta de Abel Manta), pela artista plástica Mónica Nogueira e pelo fotógrafo Manuel Ferreira, em representação do município de Gouveia.

A sessão de entrega do prémio, que tem periodicidade bienal, decorrerá no dia 9 de Agosto, no âmbito do programa das festas do Senhor do Calvário.

A autarquia de Gouveia refere, em nota enviada à agência Lusa, que na edição 2019 do prémio foram ainda seleccionados para exposição os trabalhos I Had a Deram (de Ana Ferreira), Keep on Changing 1 e Keep on Changing 2 (Sofia Leitão), As Musas (José Manuel Pereira), Aurora (Irene Felizardo), Marés (Bela Branquinho), We can´t go home (Rafael Oliveira), Tiro - Um Homem que Consegue Mudar 7 ou Alterações Climáticas ou Uma Breve Reflexão Sobre o Pôr do Sol (Alexandre Coxo).

Instituído pelo município de Gouveia em 2007, por ocasião do 25.º aniversário da morte do pintor Abel Manta, o Prémio Abel Manta de Pintura visa “promover artistas plásticos nacionais, proporcionando a apresentação pública dos seus trabalhos e valorizando as artes plásticas como elemento chave da programação cultural do município”. O pintor Abel Manta nasceu em Gouveia a 12 de Outubro de 1888 e faleceu em Lisboa no dia 9 de Agosto de 1982.

O Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta ocupa um edifício setecentista, o antigo Solar dos Condes de Vinhó e Almedina, patrocinadores dos estudos artísticos do artista. O espaço museológico é composto por sete salas de exposição permanente e uma de exposições temporárias, biblioteca de artes, serviços educativos, recepção e loja.

Para além dos trabalhos de Abel Manta, o museu expõe “obras de ilustres mestres como Vieira da Silva, Joaquim Rodrigo, Júlio Resende, Júlio Pomar, Menêz e Paula Rego”, segundo a autarquia de Gouveia.