Governo abre concursos para recrutar 1129 jovens médicos

O Governo acaba de abrir concursos para recrutar 1129 médicos recém-especialistas para os hospitais e cuidados de saúde primários em todo o país, desta vez cumprindo o prazo estabelecido na lei, que terminou na quinta-feira.

Os médicos têm agora cinco dias úteis para se candidatarem aos 718 lugares para especialidades hospitalares e 13 para saúde pública, segundo os avisos esta sexta-feira divulgados pela Administração Central do Sistema de Saúde mas que têm a data de 16 de Maio em Diário da República.

Para os centros de saúde há 398 vagas, sobretudo para a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde em Abril havia ainda mais de 700 mil pessoas sem médico de família.

Depois de anos sucessivos de atrasos na abertura destes concursos, o que fazia com que alguns recém-especialistas optassem por emigrar ou ir trabalhar para o sector privado, uma lei aprovada em Agosto do ano passado estabeleceu a obrigatoriedade dos concursos para recrutamento dos médicos ocorresse no prazo de 30 dias após a homologação e afixação da lista de classificação final do internato médico.