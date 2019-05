Só 4% dos manuais escolares entregues às famílias são em segunda mão

A distribuição de manuais gratuitos a todos os alunos do ensino público só poderá ser garantida a prazo com um incremento substancial da reutilização de livros em segunda mão, alerta o Tribunal de Contas (TdC) no relatório de uma auditoria efectuada neste ano lectivo ao modo como está a ser aplicada a medida de gratuitidade deste material escolar.

