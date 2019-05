Militar internado no Curry Cabral: 164 sujeitos a análises de urgência

Os 164 instruendos e instrutores do curso de cabos do Exército, ao qual pertence o soldado que foi internado na quarta-feira no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, foram sujeitos a análises, na manhã desta sexta-feira.

As análises foram realizadas no Centro de Saúde de Tancos/Santa Margarida por volta das 7h.

A colheita foi transportada pela Brigada de Trânsito, devido à urgência, para o Hospital Militar, em Lisboa.

Contactada pelo PÚBLICO, a major Elisabete Silva, porta-voz do Exército, confirmou a colheita. “Como as análises ao soldado foram inconclusivas, foi decidido fazer um despiste aos restantes alunos como forma de precaução”, disse a porta-voz, sublinhando que o soldado afinal não foi vítima de um golpe de calor, como se pensou inicialmente.

O militar do Exército que está internado desde terça-feira em Lisboa continua “com prognóstico reservado” e vai ser sujeito a um transplante de fígado, avançou esta quinta-feira à Lusa a porta-voz daquele ramo das Forças Armadas.

O Exército abriu um processo de averiguações à ocorrência.

Marcelo Rebelo de Sousa, que é também comandante Supremo das Forças Armadas, visitou o militar no Hospital Curry Cabral.