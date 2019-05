Votar aos 16: a democracia representativa faz-se com representação

Na terça-feira, a proposta do PAN de diminuir a idade legal de votar para os 16 anos foi chumbada. Houve 21 votos a favor: 19 do Bloco de Esquerda, um do independente Paulo Trigo Pereira e outro do proponente, André Silva. Houve duas abstenções na bancada do PSD e uma na do PS. Portanto, num parlamento com 230 deputados, 90% são contra. Tanto consenso até nos podia levar a crer que nos livraram de uma ideia estapafúrdia. Só que não.

