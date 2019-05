Somos todos parvos?

Tudo começou com a aprovação, numa qualquer comissão da Assembleia da República, de um projecto de lei que entalava o partido do Governo à volta da contagem do tempo de serviço dos professores. Uma inesperada jogada política e o regozijo foi grande por esses gabinetes fora. Sucede que o Governo, ao ver-se entalado e porque não podia ser derrotado por um sindicato, como observou lucidamente Vasco Pulido Valente aqui no PÚBLICO, decidiu entalar quem o entalava. Outra arriscada jogada e todos estávamos a apreciar a desenvoltura com que se moviam as peças do xadrez político.

