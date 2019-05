Santana está em recuperação mas ainda deve voltar à campanha

O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, está em repouso mas ainda deverá voltar à campanha do partido, apurou o PÚBLICO junto de fonte da Aliança.

O antigo primeiro-ministro “está bem, embora com algumas dores, e deverá continuar a recuperar nos próximos dias mas ainda deverá voltar à campanha”, segundo a mesma fonte. Santana Lopes teve um despiste de automóvel na A1, na passada quarta-feira, quando já regressava a Lisboa para uma acção de campanha em Cascais.

O líder da Aliança, que seguia apenas com o candidato do partido às europeias Paulo Sande, foi hospitalizado mas teve alta esta quinta-feira. Paulo Sande, que não ficou internado, admitiu que a fadiga pudesse estar na origem do despiste.

Elementos da Aliança, entre os quais o director executivo Luís Cirilo, estiveram esta sexta-feira em campanha no Minho mas ainda sem Paulo Sande. O cabeça-de-lista regressa à campanha já, a partir de amanhã, com iniciativas no Porto, ao lado de Maria João Moreira (irmã de Rui Moreira), número dois da lista da Aliança. A agenda enviada pela Aliança tem previstas iniciativas com Paulo Sande para os próximos dias e até ao final da campanha, que termina na próxima sexta-feira, dia 24.