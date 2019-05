Morreu Grumpy Cat, a gata mais carrancuda da Internet

Era maldisposta, mas fazia as delícias da Internet. Grumpy Cat, a gata famosa pelo seu ar carrancudo, morreu esta terça-feira, 14 de Maio, com sete anos. O anúncio foi feito pelos donos, esta sexta-feira, através do Twitter: “Apesar do cuidado de profissionais de topo e da sua família, Grumpy teve complicações depois de uma infecção urinária”, escreveram aos mais de um milhão de seguidores da gata.

A gata vivia no estado do Arizona e o seu verdadeiro nome era Tardar Sauce. Tornou-se um meme viral em 2012, depois de algumas fotografias do seu ar desconfiado — que, de acordo com a dona, seria provocado por nanismo felino — terem sido partilhadas na Internet. “Além de ser o nosso bebé e um membro da família muito acarinhado, Grumpy Cat ajudou milhares de pessoas de todo o mundo a sorrir — mesmo em tempos mais difíceis”, lê-se na mesma publicação.

O sucesso da gata levou-a a colaborar com várias marcas: foi a cara da Friskies e da Kitten Fur, uma marca de fragrâncias para gatos, e deu nome à Grumppuccino, uma marca de cafés gelados. Em 2014, Ben Lashes, manager de Grumpy, estimava ao The Hollywood Reporter que a gata já teria gerado cerca de 100 milhões de dólares para o seus donos.

Os fãs já se manifestaram: “De coração partido. As minhas condolências para Tabatha [a dona] e toda a família. Isto foi um choque”, escreveu um utilizador em resposta à publicação dos donos no Twitter. A família garantiu que Grumpy morreu “em paz, nos braços da sua mãe, Tabatha”. “O seu espírito vai continuar a viver nos seus fãs, em todo o lado.”

