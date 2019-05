Ser Voluntário ….no Espaço T

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Porto

Tema: inclusão social pela arte

O Espaço t — Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), tutelada pelo Ministério da Saúde, com fins de saúde e com o Estatuto de Utilidade Pública.

Para o Espaço t, o “t” significa “todos”. É um espaço aberto que utiliza a arte como instrumento de desenvolvimento de competências artísticas, pessoais, sociais, culturais e formativas. O principal elemento diferenciador da instituição é a promoção da inclusão de todos, incluindo indivíduos com doenças mentais e/ou físicas, pessoas com deficiência, imigrantes, pessoas com dificuldades psicossociais.

Contactos Site

Facebook

22 608 19 19

[email protected]

Desde o início da sua criação, o Espaço t centrou o seu âmbito em duas áreas distintas: mudança individual, através do enquadramento do indivíduo em actividades artístico-culturais e/ou formativas, de modo a estimular as capacidades expressivas e desenvolver o investimento em si próprio; e a mudança social, promovendo a mudança social com vista à aceitação da diferença pela sociedade, utilizando para isso a cultura Espaço t.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Qual o impacto do Espaço t?

Em 2018, o trabalho do Espaço t teve impacto directo em 200 pessoas com doença mental e/ou física, pessoas com deficiência, pessoas com dificuldades psicossociais, 300 imigrantes, 162 crianças e jovens em risco de exclusão e 200 desempregados. Teve ainda 50 alunos em formação.

Como podes ajudar?

Podes ser voluntário em áreas tão diversas como:

Mais populares A carregar...

apoio em eventos;

apoio logístico;

apoio ao estudo;

apoio em áreas concretas como psicologia, artes e outras que possam trazer crescimento para o Espaço t.

O que precisam de ti?

A disponibilidade deve ser vista junto do Espaço t.