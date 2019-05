Porque não vou votar nas europeias

Andam, ultimamente, os candidatos ao Parlamento Europeu numa roda viva. Visitam feiras; entram nos estabelecimentos comerciais; vão aos mercados; cumprimentam as pessoas nas ruas. Na verdade, os candidatos dos diversos partidos pouco ou nada falam da Europa e da política europeia (parece que estamos em eleições legislativas). Não entram em debates tecnicistas sobre a União Bancária, a Política de Segurança e Defesa ou sobre o futuro da Política Agrícola Comum. Nem referem políticas concretas, emanadas do Parlamento Europeu, para combaterem o desemprego nos jovens. O que se sabe - e os candidatos ao Parlamento Europeu sabem melhor – é que, ao longo de anos, têm jorrado milhões e milhões de euros dos fundos estruturais. Muito desse dinheiro é dissipado (em obras questionáveis), entra em circuitos de corrupção e é malversado. O que se sabe, através dos jornais, é que os nossos deputados têm um vencimento de 4554 euros mais as subvenções que ultrapassam os 9000 euros. Estas subvenções dizem respeito ao subsídio fixo de 320 euros/dia x 15 dias úteis, o que perfaz 4800 euros. Acresce ainda o generoso subsídio para despesas gerais de 4513 euros, o que totaliza 13867 euros! Nalguns casos esse subsídio poderá subir. Concluindo: o Parlamento Europeu é, para os nossos deputados, a árvore das patacas, é o El Dorado, é o pé-de-meia que sempre almejaram. O cargo de eurodeputado está com um vencimento insultuoso e principesco. Por isso não vou votar nas eleições europeias.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O chocante Berardo

Cerca de mil milhões de euros é o débito de Joe Berardo à banca portuguesa. Isto é o que nós todos sabemos. E aquilo que não sabemos sobre as “patifarias” deste indivíduo sem escrúpulos? É demasiado chocante a forma arrogante como responde aos portugueses através dos deputados e ainda faz chacota a rir-se! Onde pára o Ministério Público?

Qualquer um de nós por uma dividazinha ao banco, ficamos com a casa penhorada. Ele e os advogados que o acolitam sabem que serão os contribuintes a pagar os seus “roubos” porque ainda se gaba de não ter bens e não possuir nada. Se a justiça não o pode prender, que prendam aqueles que lhe emprestaram dinheiro sem garantias, porque são ambos ladrões. O povo assim exige!

Renato Oliveira, Porto

Comenda

Berardo constituiu a única colecção portuguesa de arte contemporânea global, com a preciosa colaboração de Francisco Capelo, colocando-a à disposição do público e dotando Lisboa dum património indispensável, substituindo-se à incúria do Estado. Merece a sua condecoração, o que é raro. Os políticos e os banqueiros que o colocaram acima da dívida, é que devem ser punidos e não só com a retirada das veneras. Berardo, até eventual condenação, deve manter a Comenda. Não gostaram que se risse na AR, mas a situação dá vontade de rir. Os escritórios de advocacia que controlam boa parte das habilidades legais do país, não têm muita autoridade no assunto. As Ordens honoríficas devem estar acima da pressão e os portugueses devem sacudir a ditadura do pensamento único e massificado.

Artur Carvalho, Lisboa