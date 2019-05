Corbyn anuncia fim das conversas com May sobre o “Brexit”

Um dia depois de Theresa May ter acordado renunciar à liderança do Governo e do Partido Conservador depois da próxima votação do acordo do “Brexit” no Parlamento britânico, Jeremy Corbyn anunciou o fim das negociações com os tories, que tinham em vista encontrar uma solução para acabar com o impasse sobre processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Numa carta enviada esta sexta-feira à primeira-ministra, o líder do Partido Trabalhista afirmou que as discussões “foram o mais longe possível”, mas que ambas as partes se mostraram “incapazes de ultrapassar importantes divergências políticas entre si”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além disso, Corbyn refere ainda que a “crescente fraqueza e instabilidade” do Governo de May “significa que não pode haver confiança em se assegurar o que quer que seja acordado” entre os dois partidos.

“Tem havido uma cada vez maior preocupação, tanto no ‘governo-sombra’, como junto dos deputados trabalhistas, sobre a capacidade do Governo de cumprir com qualquer compromisso”, defendeu o líder trabalhista.