Avião F-16 choca contra edifício na Califórnia

Um caça F-16 despenhou-se esta quinta-feira contra um armazém localizado junto à base aérea March, no estado norte-americano da Califórnia, quando tentava aterrar na pista. O acidente provocou um incêndio, mas não causou feridos.

O piloto do caça ejectou-se antes do embate, informou o major Perry Covington, escreve a CNN. O piloto foi transportado para o hospital por precaução, mas não tem ferimentos graves, detalhou o porta-voz da base, Reggie Varner.

De acordo com o porta-voz, o caça F16 teve uma falha hidráulica e terá sido isso que provocou o acidente.

O dono do armazém, que pertence à empresa See Water, Inc., disse que todos os funcionários estão bem.