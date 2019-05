Domingo, parte da Avenida da Liberdade fecha a carros e abre-se à diversão

Saem os carros, entram as “trotinetas, bicicletas, segways/sitways, karts, skates”. E, entre várias sugestões de animação, há também concertos e comidas de rua. É este o programa anunciado pela Câmara Municipal de Lisboa para o novo evento mensal “A Rua é Sua”.

No domingo, 19 de Maio, o cenário será parte da Avenida da Liberdade, que estará “encerrada à circulação automóvel entre a Rua das Pretas e os Restauradores”, informam, das 11h às 17h.

No seu lugar, muita gente preparada para aproveitar os “jogos e animação de rua, insufláveis, streetfood, música, actividade física, surpresas e outras actividades”, como se resume na agenda autárquica, sendo que “todas as actividades são gratuitas”.

A experiência inclui também aulas de fitness, com Body Attack marcado para as 11h e Zumba para as 15h.

Segundo avança a câmara municipal, este será um evento mensal, “na Av. da Liberdade ou no Eixo Central”, que tem por objectivo “devolver o espaço público às pessoas e proporcionar mais espaço para os cidadãos circularem a pé ou de bicicleta”. O programa terá sempre “actividades lúdicas destinadas às famílias”.