(1917-2019) I.M. Pei, o arquitecto da reverência à luz

Galardoado com o Pritzker em 1983, I. M. Pei, que morreu esta quarta-feira, aos 102 anos, é autor de inúmeros projectos, como a Biblioteca John F. Kennedy (1964), em Boston — o seu nome foi uma escolha pessoal de Jacqueline Kennedy — o edifício Este da National Gallery of Art, em Washington (1979), a expansão do Museu do Louvre (1993), em Paris, onde fez a célebre pirâmide em vidro da entrada principal, o Rock and Roll Hall of Fame, em Cleveland, nos Estados Unidos, ou o Museu de Arte Islâmica de Doha, no Qatar.

“Os museus, edifícios municipais, hotéis, escolas e outras estruturas que Pei construiu em todo o mundo mostram precisão geométrica, qualidade abstracta e uma reverência à luz”, descreve a Reuters, que recorda uma predilecção pelo aço, vidro e pedra.