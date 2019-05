Professores e motoristas desistem de greves. Mas há outras marcadas

No final do último ano, Arménio Carlos antecipava que o novo ano traria “muita coisa a mexer, muitas lutas a fervilhar”. O secretário-geral da CGTP não excluía a convocação de uma greve geral e avisava que tinha saltado “a tampa da panela de pressão”.

Em menos de três anos, o primeiro-ministro já enfrentou quase tantas greves da Função Pública como as que ocorreram durante o mandato completo do anterior Governo, sob a liderança de Pedro Passos Coelho. Uma das greves mais expressivas e mediáticas foi a greve dos motoristas de combustíveis de matérias perigosas, que alarmou parte da população e se traduziu numa corrida aos postos de abastecimento.

No que diz respeito a sectores, o mais activo durante os anos da “geringonça” tem sido o da saúde, seguindo-se a educação e a segurança e justiça.

Durante a madrugada desta sexta-feira, a greve dos motoristas de matérias perigosas anunciada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas foi desconvocada. Mas não é o único protesto a recuar.

Esta quarta-feira, os sindicatos de professores decidiram levantar a greve às avaliações, marcada para o próximo mês, substituindo-a por um conjunto de protestos que terão lugar até às eleições legislativas, em Outubro. A decisão foi anunciada pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

Além dos professores, também os enfermeiros decidiram cancelar a greve que tinham agendada. Depois de duas grandes paralisações — a primeira prolongou-se durante 40 dias —, a última greve convocada por um dos sindicatos de enfermeiros foi cancelada a 24 de Abril pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor). As reuniões entre o sindicato e a tutela estavam sucessivamente a adiar as reuniões e a greve acabou por ser cancelada. Mas os profissionais não excluem novas paralisações e protestos.

Greves agendadas

Médicos param em Junho

Na última semana de Junho, poderá esperar consultas canceladas. A greve dos médicos irá durar um dia e resulta da ausência de acordo entre os sindicatos representativos dos médicos e o Ministério da Saúde. A data exacta será decidida no início do próximo mês.

Anestesistas de hospital em Amadora Sintra em protesto

A partir deste domingo e durante a próxima semana, haverá uma paralisação no serviço de anestesia do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), entre as 20h do dia 19 de Maio e as 20h do dia 24 deste mês. Na lista de exigências dos médicos está a redução do número de horas de trabalho no serviço de urgência, das actuais 18 para 12 horas.

Comboios fazem greve segunda e terça-feira

Na próxima segunda e terça-feira os revisores da empresa Comboios de Portugal (CP) vão entrar em greve. No domingo à noite, os clientes já deverão começar a sentir perturbações. O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) entregou um pré-aviso de greve para os dias 20 e 21 de Maio e abrange cerca de mil funcionários, entre revisores, trabalhadores de bilheteiras e outros funcionários da CP.

A paralisação nacional foi convocada para protestar contra o incumprimento do acordo assinado em Setembro de 2017, que visava recrutar 88 trabalhadores para a área comercial e a do acordo colectivo de trabalho, que tem 20 anos, e que deveria ter sido finalizado até 30 de Setembro.

O Tribunal Arbitral decidiu decretar serviços mínimos para a greve alegando que o direito à greve “tem que ser interpretado em harmonia com outros direitos fundamentais”.

Transportes

Os trabalhadores da Transportes Sul do Tejo (TST) voltam a paralisar no domingo e segunda-feira. Os funcionários exigem aumento de salários e diminuição da carga horária, estando prevista também uma concentração em frente à Câmara de Almada, no distrito de Setúbal.

Como “nada se alterou no plano político-sindical da empresa” e não há respostas sobre a proposta de aumento salarial para 750 euros, os trabalhadores e sindicatos convocaram uma nova greve, que, desta vez, “traz a luta para a rua”, adiantou João Saúde, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

À semelhança das greves já realizadas em Março e Abril, a questão central continua a ser o “aumento de salários, os direitos dos trabalhadores e a sobrecarga horária”, segundo João Saúde.

A TST, detida pelo grupo Arriva, desenvolve a sua actividade na Península de Setúbal, com 190 carreiras e oficinas em quatro concelhos, designadamente Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal.

Inspectores do Estado

Os trabalhadores dos serviços de inspecção externa do Estado vão avançar para greve a 30 de Maio. Está em causa o novo regime de carreiras proposto pelo Governo. A paralisação foi convocada, esta sexta-feira, pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e pela Federação Nacional dos Inspectores do Estado (FNIE), que consideram que a proposta do Governo “revê e extingue as actuais carreiras de inspecção, criando carreiras unicategoriais”. Nesta categoria de inspectores incluem-se os inspectores da instituto da Segurança Social, da direcção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e Autoridade para as Condições do Trabalho.

Teatro de São Carlos e Companhia Nacional de Bailado

Os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, e Companhia Nacional de Bailado irão fazer greve devido a uma “quebra de confiança em relação à administração e à tutela [ministério da Cultura]”. A greve afectará a ópera La Bohème (7, 9, 11 e 14 de Junho no São Carlos), e o bailado Dom Quixote (entre 11 e 13 de Julho no Teatro Rivoli, no Porto), e os espectáculos incluídos no Festival ao Largo, em Julho.

Estivadores estudam possibilidade de greve

​No próxima quinta-feira, 23 de Maio, o Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL) estará reunido em plenário de trabalhadores. A Operestiva, empresa do grupo Yilport, diz que o único obstáculo à conclusão de um contrato colectivo “foi mais uma vez a divergência em relação ao que pode ser um aumento razoável das condições remuneratórias, sem colocar em risco a viabilidade económica das empresas”. Não é claro se deste plenário resultara, ou não, um novo protesto.