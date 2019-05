Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas. Há acordo

A greve do dia 23 de Maio, anunciada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, será desconvocada, anunciou o Ministério das Infra-estruturas e da Habitação num lacónico comunicado.

O anúncio é possível depois de a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários Públicos de mercadorias (Antram) e do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) terem chegado esta madrugada a acordo, numa reunião que decorreu nas instalações do ministério.

“Conseguimos fechar um acordo histórico, tanto a nível financeiro como não financeiro, com grande reconhecimento da carreira profissional”, disse Pedro Pardal Henriques, citado pela Lusa. O vice-presidente do sindicato explicou ainda à TSF algumas das questões do acordo que foi alcançado, garantindo que a nível salarial, um dos diferendos que opunha motoristas e patrões, ficou acordado que um pacote salarial que vai progredindo até 2022. De acordo com Pardal Henriques “o salário base global” vai fixar-se nos 1400 euros já a partir de 2020, passa para 1500 euros em 2021 e para 1600 em 2022. A partir daí o aumento estará indexada à inflação anual.

O advogado não esclareceu qual é o valor do salário base fixo mensal, mas diz que os 1400 euros acordados são atingidos pelo somatário do salário base a que se acrescem “os prémios especiais para estes motoristas de matérias perigosas”. “Há um acordo para a progressão salarial que começa em Janeiro com uma remuneração base que começa em 1.400 euros por mês e inclui um prémio especial para os motoristas de matérias perigosas, sendo que se partia de 630 euros fixos e passa-se para 1.400 euros fixos divididos por várias rubricas”, detalhou.

De acordo com as informações do sindicato, para além das reivindicações ao nível da progressão salarial ficou também fechada a proibição da circulação de matérias perigosas aos domingos e feriados, bem como a limitação do horário semanal destes motoristas a 48 horas semanais - isto é, 40 horas de horário de trabalho, mais oito extraordinárias por semana.

O SNMMP foi criado no final de 2018 e tem desde então chamado a atenção para a precariedade da situação laboral dos motoristas de pesados de mercadorias. A remuneração base dos motoristas era de 630 euros mensais fixos mas, de acordo com a Antram os motoristas recebiam acima disso prémios e ajudas de custo.

O sindicato tornou-se conhecido com a greve iniciada a 15 de Abril, que levou o Governo a decretar uma requisição civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações