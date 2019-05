Os três do costume (e mais um) lutam pela Euroliga

A Arena Fernando Buesa, em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, recebe a partir desta sexta-feira a final a quatro da Euroliga de bauqtebol Euroliga. Real Madrid, Fenerbahçe Beku Istambul, CSKA Moscovo e Anadolu Efes discutem o título da Liga de basquetebol mais importante da Europa, num quadro de finalistas com muita experiência nesta fase da prova: Real Madrid, CSKA e Fenerbahçe estiveram sempre presentes nesta etapa da competição desde 2015, com excepção do clube espanhol, que falhou em 2016. Os turcos do Anadolu Efes nunca chegaram ao jogo decisivo e regressam à final four pela primeira vez desde 2001.

O jogo inaugural das meias-finais opõe dois rivais turcos (17h) e promete dar faísca. O Efes tem um dos melhores ataques da Euroliga, liderado por dois jogadores que já passaram pela NBA, os bases Shane Larkin e Rodrigue Beaubois. Chega à final four da competição depois de ter ultrapassado em cinco jogos o Barcelona, na única série de play-offs que chegou à negra. O ataque rápido da equipa, orquestrada pelo treinador Ergin Ataman, vai ter pela frente a melhor defesa desta temporada da Euroliga, organizada por aquele que é por muitos considerado o melhor da história do basquetebol europeu, Zelkjo Obradovic.

O treinador sérvio chegou a esta fase em 17 das 22 vezes que treinou na na competição, conquistando um recorde de nove títulos por cinco clubes diferentes, mas enfrenta um desafio complicado. Obradovic não pode contar com alguns jogadores importantes da equipa: o poste Joffrey Lauvergne e o extremo Gigi Datome não jogam por lesão, e Nikola Kalinic e Jan Vesely estão em dúvida para o embate com o Anadolu Efes. Mesmo com os quatro ausentes, o Fenerbahçe continua a apresentar um conjunto muito coeso e a contar com um membro da All-Euroleague First Team (o cinco ideal da Euroliga) desta temporada, o base grego Kostas Sloukas, que procura vencer pela quarta vez a competição.

Real à procura do bicampeonato

No outro jogo das meias-finais (20h), o Real Madrid, clube com mais troféus na competição, tenta conquistar o 11.º título europeu e conseguir o bicampeonato pela primeira vez desde 1968. Comandados pelo espanhol Pablo Laso, antigo jogador do clube, os “merengues” defrontam esta sexta-feira o CSKA Moscovo, no jogo de acesso à final, à semelhança do que aconteceu em 2018. Os dois embates durante a temporada caíram para o lado dos russos, que ficaram na segunda posição da fase regular.

O CSKA teve o melhor ataque dos play-offs (84,5 pontos por jogo) graças a um elenco de luxo, com jogadores como os bases Nando de Colo e Sergio Rodríguez (ambos já passaram pela NBA) e os extremos norte-americanos Cory Higgins e Will Clyburn, este último membro da cinco ideal da Euroliga. Nando de Colo é o jogador da equipa que entra em melhor forma nas meias-finais, depois de ter conseguido duas excelentes exibições nos dois últimos jogos da série frente ao Saski Baskonia, na mesma arena em que se realiza a fase final.

O poderio ofensivo da equipa de Dimitris Itoudis vai encontrar uma formação do Real Madrid que “despachou” em três jogos o Panathinaikos nos play-offs. O conjunto madrileno apresenta uma das melhores defesas da competição, ancorada no poste da equipa, o cabo-verdiano Walter Tavares, eleito o Jogador Defensivo do Ano da Euroliga pela segunda temporada consecutiva. Sem Luka Doncic, que rumou à NBA e foi o MVP da Euroliga na temporada passada, as despesas do ataque do Real Madrid devem ser divididas entre Facundo Campazzo e os veteranos Rudy Fernandez e Sergio Llull, que falhou a série com o Panathinaikos por lesão.

Os vencedores das meias-finais desta sexta-feira defrontam-se no domingo para decidirem o campeão europeu de basquetebol, no mesmo dia em que os derrotados se enfrentam para o jogo que decide o terceiro classificado e o quarto classificados.