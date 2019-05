Título italiano não salvou Allegri na Juventus

O oitavo título consecutivo da Juventus não foi suficiente para evitar a saída do treinador Massimiliano Allegri. A queda da formação de Turim, onde alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao surpreendente Ajax, ditou o destino do técnico italiano e a confirmação oficial chegou esta sexta-feira.

“Massimiliano Allegri não se sentará no banco da Juventus na temporada 2019-20. O treinador e o presidente, Andrea Agnelli, vão responder aos meios de comunicação social em conferência de imprensa, que será realizada amanhã, sábado, 18 de Maio, às 14h, no Allianz Stadium”, informou a Juventus, em nota oficial publicada no seu site.

No final da sua quinta temporada, onde assinou o quinto de oito títulos consecutivos da Juventus (a que junta ainda quatro Taças de Itália e três Supertaças), Allegri, de 51 anos, deixará de orientar Ronaldo, um jogador contratado no final da temporada passada precisamente para ajudar a levar a equipa ao topo do futebol Europeu.