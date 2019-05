Lisboa preparada para a festa; Porto com nada previsto

Lisboa está preparada para a festa do título no caso de o Benfica se sagrar campeão nacional de futebol neste sábado. Sendo previsível que milhares de pessoas encham algumas das ruas da cidade, a PSP está pronta para tomar medidas, que passam pelo fecho de várias ruas e estações de metropolitano, de modo a controlar os acessos à rotunda do Marquês de Pombal.

Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública informou que, a partir das 17h30, o trânsito da praça do Marquês de Pombal a partir do cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano será cortado. Os cortes alargam-se à Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Joaquim António de Aguiar com Rua Castilho, Avenida Duque de Loulé com Rua Luciano Cordeiro e Avenida Fontes Pereira de Melo com a rua Tomás Ribeiro. A Rua Braamcamp também sofrerá cortes de trânsito.

As estações de metro do Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas vão ser encerradas a partir das 18h, com acessos controlados por polícias.

Os únicos acessos à Praça Marquês de Pombal, alerta a PSP, abrirão às 19h30 e serão seis: Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro, Rua Martens Ferrão, Rua Braamcamp, Avenida Joaquim António de Aguiar, Avenida da Liberdade e Avenida António Augusto de Aguiar.

Já no Porto, se os “azuis e brancos” forem campeões, ainda não se sabe ao certo onde é que irão festejar. O clube não tornou público quaisquer planos para uma eventual festa que, no ano passado, ocorreu na Alameda do Dragão, após a partida frente ao Feirense e, na semana seguinte, se estendeu aos Aliados.

Fonte da Câmara Municipal do Porto disse ao PÚBLICO que, em caso de título “azul e branco”, a festa será anunciada “a seu tempo”. Por sua vez, a PSP afirma estar atenta a vários cenários, garantindo a presença em vários pontos da cidade — que tanto podem servir de palco para os portistas como para os adeptos das “águias”.