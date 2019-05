Interino: quebrar em caso de emergência

Chamem o bombeiro, o Julen Lopetegui deixou tudo em cacos outra vez... No episódio XL do podcast Planisférico (tem piada porque é o 40.º episódio e o mais longo de sempre!) falamos de treinadores interinos, as soluções mais ou menos temporárias que os clubes arranjam para as situações de emergência. E que são necessários por onde Lopetegui passa.

Tivemos interinos esta época no campeonato português, mas também em alguns dos maiores clubes do futebol europeu – só que lá fora perderam o toque milagreiro assim que assinaram um contrato que os efectivou no cargo. Felizmente a história mostra-nos casos de sucesso, incluindo campeões europeus.

A tradição bonita do jogador-treinador é que infelizmente tem caído em desuso. Maldito futebol moderno, com as suas exigências e cursos e diplomas e formações e certificados e... Esperem, o Freddy Adu já está a treinar miúdos? E ainda tem idade para jogar à bola? Passou muitos anos como jogador-espectador, estava na hora de reinventar-se profissionalmente.

Subscreva o programa Planisférico no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​