Genk é campeão belga pela quarta vez na história

O Genk conquistou esta quinta-feira o seu quarto título de campeão belga de futebol, após o empate 1-1 no terreno do Anderlecht (o mais intitulado na Bélgica com 34 títulos), em jogo da nona e penúltima jornada da fase de “play-off” de apuramento campeão. Na fase regular deste campeonato, o Genk também tinha terminado no topo, com 63 pontos, mais sete que o Club Brugge.

O clube, nascido da fusão entre o Winterslag e o Waterschei em 1988, venceu anteriormente os campeonatos de 1999, 2002 e 2011. Há oito anos, o plantel do Genk contava com dois internacionais belgas de elevada reputação actualmente no futebol internacional. Kevin De Bruyne, hoje no Manchester City, tinha 20 anos, bem como Thibaut Courtois, na altura com 19 anos, actualmente no Real Madrid.

Para festejar o título novamente, o Genk necessitava de alcançar melhor resultado do que o segundo classificado, o Club Brugge, que perdeu com o Standard, em Liège, por 2-0, e ficou a quatro pontos do novo campeão (51 contra 47). Mbwana Samatta, avançado natural da Tanzânia, leva 23 golos nesta edição do campeonato, estando a dois tentos de igualar os 25 do tunisino Hamdi Harbaoui, que joga no Zulte Waregem.

O Genk entra directamente na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época e o Club Brugge (campeão por 15 vezes) terá de passar pela terceira pré-eliminatória para lá chegar.