Dia de fugitivos, no Giro, em etapa que só prometeu muito

Pello Bilbao (Astana) venceu a sétima etapa da Volta à Itália. Nesta sexta-feira, o espanhol triunfou na chegada a L’Aquila, superando os companheiros de fuga na última subida do dia. Tony Gallopin (AG2R) chegou no segundo lugar e Davide Formolo (BORA) fechou o pódio.

O final da etapa acabou por “saber a pouco”, já que, no pelotão, os principais candidatos à vitória abdicaram de atacar a última subida do dia, deixando para mais tarde um primeiro duelo entre os favoritos.

A etapa desta sexta-feira começou, no entanto, com uma má notícia. O sprinter Fernando Gaviria, vencedor da etapa três, abandonou o Giro, com dores num joelho.

Em paralelo com a notícia sobre Gaviria, houve uma fuga de 19 elementos a conseguir isolar-se, mas por pouco tempo. À passagem dos 100 quilómetros para a meta, 12 ciclistas aventuraram-se e, desta feita, com mais sucesso.

Conseguiram uma vantagem um pouco acima dos dois minutos, sendo que o grupo foi perdendo elementos com a passagem pelas subidas desta etapa. Resistiram seis ciclistas: Rojas, Gallopin, Bilbao, Hamilton, Cattaneo e Formolo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bilbao atacou a cerca de um quilómetro da meta e foi forte o suficiente na subida final para não permitir aos adversários uma aproximação que o impedisse de dar à Astana a 24.ª vitória em 2019.

Mais atrás, a cerca de um minuto, chegou um pelotão tranquilo, “adormecido” e sem luta entre os principais favoritos. Continua, portanto, Valerio Conti vestido de rosa e Amaro Antunes no sexto lugar da geral.

Neste sábado, a oitava etapa – a mais longa deste Giro – volta a trazer indefinição à partida, já que a tirada tem várias subidas na parte final, com uma descida muito técnica.