Benfica apura-se para as meias-finais do play-off

O Benfica confirmou nesta sexta-feira a superioridade de que gozava diante do CAB Madeira e apurou-se para as meias-finais do play-off da Liga Portuguesa de Basquetebol. No Funchal, os “encarnados" venceram no terceiro jogo da série por 59-80 e vão defrontar, na próxima eliminatória, o vencedor do FC Porto-Terceira Basket.

Após um primeiro período favorável aos insulares (17-16), o Benfica corrigiu alguns posicionamentos defensivos, passou a dominar a luta pelas tabelas e foi mostrando regularidade nas acções ofensivas, chegando ao intervalo já a ganhar, por 27-37.

Um arranque positivo dos “encarnados” no terceiro parcial acentuou a vantagem, sendo que o CAB Madeira já não conseguiria reagir no derradeiro período, que terminaria com um triunfo confortável dos lisboetas: 59-80.