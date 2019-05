Retrato do artista enquanto jovem nunca imberbe

Quatro músicos para um músico. Quatro pessoas que, ao longo dos anos, se cruzaram com Luís Severo. Falámos com João Sarnadas, que assina como Coelho Radioactivo, seu primeiro cúmplice musical, com Filipe Sambado, que o encontrou ainda Cão de Morte, com Manuel Palha, guitarrista dos Capitão Fausto, que participou no álbum Luís Severo, e com Cristina Branco, a fadista certamente mais do que fadista, para quem compôs Alvorada e Minha sorte nos álbuns Menina e Branco, respectivamente. Compusemos um retrato do artista enquanto jovem que nunca foi imberbe. Palavra de Filipe Sambado: “Conheci-o com 16 anos e não era imberbe. Tem barba desde muito novo.”

