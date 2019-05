Deuses nórdicos: divinos, demasiado humanos

Com alguma liberalidade no uso da gíria dos estudos camonianos, poderia dizer-se que Ragnarök faz uma fusão entre o plano dos deuses, o da História e o das considerações pessoais. A. S. Byatt recua à sua própria infância, durante a Segunda Guerra Mundial, para criar a sua visão peculiar dos deuses nórdicos. É Byatt a “criança magra” que percorre todo o livro, seduzida pelo sortilégio da mitologia nórdica, encontrada num livro que é o refúgio de uma infância passada na segurança da Inglaterra rural, longe dos perigos que ameaçavam a capital inglesa. É esta criança quem entrelaça a saga dos deuses e o conflito real do mundo de então.

Continuar a ler