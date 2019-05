Leiria põe crianças e adultos a brincar na rua

Leiria vai ser a capital da brincadeira durante uma semana, desafiando crianças e adultos e brincarem na rua, sem tecnologias, privilegiando o convívio e a socialização entre todos.

Lançando a semana da brincadeira, que decorre de 27 de Maio a 1 de Junho, a Ludotempo - Associação de Promoção do Brincar, organiza este sábado a iniciativa “Europa na minha região”, com duas actividades previstas no jardim da Urbanização de Santa Clara, na freguesia de Parceiros, em Leiria.

De manhã, decorrerá a formação “Era uma vez um Guardião do Brincar - ideias para desafiar brincadeiras nas crianças”, destinada a adultos que acreditam que brincar torna as crianças “mais criativas, capazes e felizes”.

À tarde, decorrerá o “PLAYday” reservado às brincadeiras ao sabor da imaginação das crianças, sozinhos ou em grupo.

“É um encontro de famílias que podem não estar afectas ao ‘Brincar de rua’. É um convite à cidade para se juntar para brincar e ver o potencial do brincar na rua nas crianças, que se desafiam, encontram-se com outros miúdos, ultrapassam barreiras e desenvolvem-se naturalmente”, afirmou o presidente do Ludotempo - Associação de Promoção do Brincar e coordenador do projecto “Brincar de rua”, Francisco Lontro.

Esta iniciativa pretende “mostrar aos pais como o brincar de rua é importante para as crianças” e até podem “descobrir lugares na cidade para brincar que desconheciam”.

Inserido no âmbito do Dia Mundial do Brincar, que se comemora em 28 de Maio, o “Brincar de rua” resulta de parcerias entre a Câmara Municipal de Leiria, a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (Instituto Politécnico de Leiria), a Juventude Desportiva do Lis, a Associação Desportiva e Recreativa Bairro dos Anjos, o Asteriscos, a Amitei - Associação de Solidariedade Social de Marrazes, a Escola Básica do 1.º ciclo (EB1) de Marrazes e a Associações de Pais e Escolas de Ensino Básico do Agrupamento D. Dinis.

No dia 27, a associação promove uma conversa com os media sobre as brincadeiras e a sua importância no desenvolvimento humano.

“A ideia é consciencializar as pessoas para a ideia de que brincar, não é apenas um passatempo. Provavelmente será o melhor equipamento para desenvolver competências naturalmente. Brincar é o laboratório do crescimento e um promotor da socialização e da aproximação entre pais e filhos, netos e avós e crianças com crianças”, reforçou Francisco Lontro.

No dia seguinte, estão previstas brincadeiras com os alunos das escolas do 1.º ciclo do Agrupamento D. Dinis, em cinco diferentes espaços públicos da cidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa parceria com a Amitei, no dia 29, os utentes do lar vão recordar as suas brincadeiras de infância e ensinar as crianças da EB1 de Marrazes a construir alguns dos brinquedos da sua época.

No dia 30, o “Brincar de rua” vai desafiar os cidadãos que estiverem na rua a entrarem em algumas brincadeiras surpresa.

No dia seguinte, o projecto será apresentado em Coimbra, regressando a Leiria no Dia da Criança, 1 de Junho, onde se volta a realizar um PLAYday, no recém-construído Jardim da Almuinha, no centro de Leiria, onde as famílias poderão realizar um piquenique.