Automóvel desgovernado embate contra terminal do aeroporto de Lisboa. Condutor detido

Uma viatura desgovernada colidiu esta quinta-feira contra o terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na zona das partidas. Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta foi dado às 19h44. O incidente provocou dois feridos, que não estão em risco de vida.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já afastou o cenário de intenção criminosa, mas o condutor esteve vários minutos junto das autoridades e acabou detido. “Uma viatura ligeira de transporte voluntário via plataforma electrónica (TVDE) perdeu o controlo da marcha tendo vindo a embater na parte exterior do edifício do aeroporto, zona de partidas”, refere a PSP em comunicado, citado pela Lusa.

Fonte da autoridade acrescentou à mesma agência que não existem nenhuns indícios de o caso ter sido premeditado, com as perícias iniciais a apontarem para um acidente. Foi efectuado o teste de álcool ao condutor, mas deu negativo. As causas do acidente continuam por apurar.

As vítimas são “uma pessoa que se encontrava na zona de partidas e que foi transportada para unidade hospitalar, não correndo perigo de vida, e o passageiro, ferido ligeiro, que seguia no interior da viatura”, esclarece a PSP.

Um vídeo partilhado através da rede social Twitter mostrava um homem no chão e agentes da PSP e funcionário de segurança do aeroporto a montarem um perímetro em torno da vítima.

AO PÚBLICO, a ANA - Aeroportos de Portugal descreveu os acontecimentos: “Ocorreu um incidente no curbside (zona de acesso ao terminal) das partidas no Aeroporto de Lisboa esta noite, às 19h37. Um carro passou o curbside e dirigiu-se contra a fachada do aeroporto”. Um homem tinha sido então atropelado.

A mesma fonte da ANA confirmou que a viatura em causa é um veículo TVDE, ou seja, pertencente a uma plataforma de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica (como a Uber, Taxify ou Kapten). O “parque kiss and fly na zona de partidas encontra-se encerrado”, acrescentou.