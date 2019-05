“Decidi não ser parte do problema, mas contribuir para a solução”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No último episódio do podcast, conversamos com três jovens inscritos na plataforma Desta vez eu voto, que têm dedicado o seu tempo a falar sobre a importância da União Europeia e das eleições de 26 de Maio.

A jornalista Aline Flor conversou com Pedro Ferreirinha, dividido entre Porto e Mirandela, Julia Fernández, que organizou eventos em Madrid, e Ricardo Maçãs, que continua activo nos debates do dia-a-dia.

Leia no P3 a reportagem sobre diferentes plataformas de incentivo à participação nas eleições, as estratégias para combater a abstenção entre os jovens e as expectativas dos activistas que investem o seu tempo a mostrar que cada voto conta.

Na página especial A Europa que conta, recorde o que fizeram os eurodeputados portugueses ao longo dos últimos seis meses e releia as reportagens sobre o impacto das decisões europeias no dia-a-dia dos cidadãos, empresas e instituições de toda a Europa.

As eleições europeias acontecem nos diferentes Estados-membros entre os dias 23 e 26. Para residentes em Portugal, a votação acontece no dia 26 (domingo). Até lá, acompanhe a cobertura do PÚBLICO na página dedicada às Europeias 2019.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.