Melo corrige erros sobre associação entre empréstimos a Berardo e acordos feitos com Governo de Sócrates e Costa

Nuno Melo corrigiu na noite desta quinta-feira, num jantar de campanha em Albufeira, alguns dados errados que tinha referido à tarde quando associou os empréstimos da Caixa Geral de Depósitos a Joe Berardo a acordos feitos com empresário e o Governo chefiado por José Sócrates, em 2006, e em que António Costa era ministro da Administração Interna. O centrista fez a correcção depois de o erro ter sido detectado pela comunicação social.

À tarde, o candidato centrista tinha lembrado que a fundação Berardo foi criada em 2006 “e quem subscreve o decreto-lei que cria a fundação é José Sócrates, Teixeira dos Santos e António Costa”. De facto, estes políticos assinaram o decreto-lei que cria uma fundação, mas é a Fundação Arte Contemporânea – Colecção Berardo, por ocasião do acordo entre o Estado e o comendador para expor as suas obras de arte no Museu Berardo, no Centro Cultural de Belém.

Depois de a comunicação social ter detectado o erro, Melo admitiu o engano e corrigiu. “As fundações e associações criadas como o nome de Berardo multiplicaram-se neste país como cogumelos. A diferença é que são cogumelos tóxicos (…). Falei sobre isto na Flor da Rosa e falei noutra fundação que tem o nome de Berardo. Foi outra fundação. Foi confusão”, afirmou.

Ainda assim, Melo manteve a acusação de que haverá ligações entre os empréstimos feitos a Joe Berardo pela Caixa Geral de Depósitos (350 milhões) e acordos feitos pelo Governo de então (que tinha como primeiro-ministro José Sócrates e António Costa como ministro da Administração Interna) com o empresário.

“A confusão Berardo devia envergonhar muita gente. Uma delinquência a bancária aliada à mais perniciosa influência política”, acusou.

Melo corrigiu também a data da assinatura do decreto de lei que criou e a Fundação Arte Contemporânea – Colecção Berardo. Tinha referido 2006 e à noite disse que foi em 2007”.

Costa voltou mesmo a ser mais uma vez o seu principal alvo. Voltou a criticar a falta de meios aéreos para combate aos incêndios, a falta de dinheiro para o SIRESP, e a governação do PS para o Serviço Nacional de Saúde.

Melo acusou ainda o Governo de nada fazer em relação “aos milhões de euros” dados por privados para as vítimas dos incêndios, e que “estão desperecidos”. “Não apareceu ninguém do Governo a dizer: Isto não pode ser. (…) Isto é que é abusar do sentimento alheio.

O jantar do Algarve, realizado num hotel de Albufeira, não reuniu mais de 100 pessoas. Havia mesmo uma mesa que tinha uma placa em cima a dizer “Faro” que ficou vazia.