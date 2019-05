Na Moita, o centenário Boa Viagem volta ao Tejo e leva-nos a passear

Nem se sabe quando nasceu, só se sabe que por volta de 1900 estava registado na Capitania de Lisboa como Marechal Saldanha. Quase um século depois, o varino era já pertença da Câmara Municipal da Moita, que o renovou segundo “técnicas ancestrais de construção naval” e o baptizou de Boa Viagem, "tendo em consideração a devoção religiosa local à Nossa Senhora da Boa Viagem”.

Com estatuto de quase monumento flutuante, esta embarcação típica do Tejo passou a dedicar-se a passeios pelo rio, a partir do Cais da Moita. Está agora pronto para nova temporada, que se inicia em Junho e prolonga até Novembro. O mapa de passeios engloba não só a sua terra natal mas também os concelhos vizinhos.

Há passeios de três horas, que podem interligar, conforme o percurso escolhido, pontos como o Rosário, Estaleiro Naval do Montijo, Baixa da Banheira, Alhos Vedros, Sarilhos Pequenos ou Ilha do Rato. Mas também passeios de um dia, que se podem prolongar até Parque das Nações, Póvoa de Santa Iria, Seixal, Belém, Alcântara, Santa Apolónia, Seixal, Porto Brandão ou Moita – também conforme os percursos escolhidos e agendados.

O que é sempre garantido é “uma ‘aula viva’ sobre os barcos típicos do Tejo, pelo mestre do varino, a descoberta das diferentes localidades por onde passa na perspectiva de rio para terra, a observação das aves que habitualmente nos visitam neste braço do Tejo”.

E, também pode sempre admirar-se os detalhes e pinturas desta “embarcação tipo varino, com fundo chato, leme comprido, de proa redonda, alongada e aduncadamente recurva para dentro”, como a descreve a autarquia na brochura que lhe dedicou.

Os bilhetes para os passeios podem ser adquiridos no posto de Turismo da Moita ou reservados pelo Tel.: 210852340 (detalhe: os “bilhetes deverão ser levantados e pagos até oito dias antes da realização do passeio"). Os preços, conforme sejam passeios de 3h ou de um dia (10/11h) oscilam entre 2,06 euros e 3,42 euros para crianças dos 7 aos 12 anos (até aos 6 é grátis); dos 4,11 euros a 6,83 euros para adultos. O programa completo dos passeios para os próximos meses está disponível aqui.

Detalhe: também se pode reservar todo o barco para um grupo por cerca de 230 euros por três horas ou 348 euros para um dia.