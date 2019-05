Benfica é uma das 50 marcas de futebol mais valiosas do mundo

O Sport Lisboa e Benfica é a única marca portuguesa na lista das 50 marcas de futebol mais valiosas do mundo. No ranking que a consultora Brand Finance apresenta anualmente, o SL Benfica é estreante e entra directamente para o 40.º posto, à frente de clubes como a Lazio, de Itália, ou o Valencia, de Espanha. A marca mais valiosa do mundo é o Real Madrid, seguido pelo Manchester United e pelo FC Barcelona.

O relatório da Brand Finance, especializada na avaliação e gestão de marcas e intangíveis, engloba os rankings de marcas e de empresas de futebol mais valiosas e ainda o ranking do poder de uma marca de futebol. Os encarnados entraram na tabela das empresas mais valiosas para o 26.º lugar, ultrapassando o Futebol Clube do Porto, que já é presença regular neste ranking mas que caiu três lugares na tabela, estando agora em 40.º lugar. Mais uma vez, as três posições da frente são ocupadas por Real Madrid, Manchester United e FC Barcelona.

A força da marca Benfica também merece destaque no relatório. Nesta classificação, os encarnados estão na 21.ª posição. Mais uma vez, Real Madrid e FC Barcelona aparecem no pódio, mas agora acompanhados pelo Bayern Munique.

O grande destaque do relatório é o Real Madrid, que ocupa o primeiro lugar em todas as classificações. Bryn Anderson, director da Brand Finance, diz que o Real Madrid “mostrou quem lidera o mundo do futebol” e que “está a colher os frutos de décadas de um espectacular desempenho fora do campo”, numa citação que consta do relatório.

No próximo sábado, dia 18, Benfica e Santa Clara jogam para a última jornada do campeonato e o clube da Luz pode sagrar-se campeão.