Al-Nassr de Rui Vitória sagra-se campeão da Arábia Saudita

O Al-Nassr tornou-se esta quinta-feira campeão de futebol da Arábia Saudita pela oitava vez na sua história. A equipa de Rui Vitória e do ex-FC Porto Maicon venceu o Al-Batin por 2-1 na 30.ª e última jornada. O avançado marroquino Abderrazak Hamdallah bisou e totalizou 34 golos na prova.

Enquanto decorria essa partida, o Al-Hilal, antiga equipa de Jorge Jesus, acabou por vencer o Al-Shabab por 3-2, e terminou este campeonato local no segundo lugar (69 pontos), com menos um ponto que o Al-Nassr (70 pontos). Com esta classificação, ambas as equipas terão acesso directo à Liga dos Campeões Asiática na próxima temporada.

O Al-Nassr acabou o campeonato com o melhor ataque (69 golos) e defesa (27 golos) da competição após 22 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Chegado a Riade para treinar o Al-Nassr, Rui Vitória estreou-se no comando técnico da equipa com uma goleada a contar para a Taça do Rei. Na Liga, o português estreou-se na jornada 17, onde tinha o seu novo clube no segundo lugar, a três pontos do Al-Hilal, ainda com Jorge Jesus.

Rui Vitória, de 49 anos, chegou ao Al-Nassr em Janeiro, no mesmo mês em que abandonou o Benfica, devido aos maus resultados. Mais tarde, ainda em Janeiro, Jorge Jesus recusou estender contrato com o Al-Hilal e abandonou o clube saudita. Os dois treinadores portugueses não se chegaram a defrontar neste campeonato árabe. Perante este cenário, Vitória pode ainda juntar o título nacional português ao seu currículo pelo Benfica, pois foi na Luz onde iniciou a presente temporada. Os “encarnados” precisam de vencer este sábado o Santa Clara.

Pedro Emanuel, outro treinador português em prova, garantiu o terceiro lugar da Primeira Liga árabe depois de vencer o Al-Faysaly, em casa, por 2-1. O Al-Ettifaq, de Hélder Cristóvão (ex-treinador da equipa B do Benfica) perdeu na visita ao Al-Ahli, com uma goleada de 5-0 e vai terminar o campeonato no 11.º lugar.

Também esta quinta-feira, no Qatar, outro treinador português conquistou um troféu. Rui Faria, ex-adjunto de José Mourinho agora ao comando do Al-Duhail, venceu por 4-1 o Al-Sadd, recém-sagrado campeão do Qatar, de Jesualdo Ferreira, que irá passar o cargo ao ex-internacional espanhol Xavi Hernandéz. É o primeiro troféu de Rui Faria como treinador principal.