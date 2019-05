Morreu I.M. Pei, o arquitecto da pirâmide do Louvre

O arquitecto norte-americano de origem chinesa Ieoh Ming Pei, mais conhecido pro I.M. Pei, morreu esta quarta-feira aos 102 anos, segundo avançou o New York Times, que cita o filho, Chien Chung Pei.

Pei nasceu em Cantão, na China, em 1917. Filho de um proeminente banqueiro, aos 17 anos viaja para os Estados Unidos para estudar arquitectura, tendo concluído o bacharelato no Massachusetts Institute of Technology, em 1940.

Dois anos depois, integra a Harvard Graduate School of Design, onde frequenta as aulas de Walter Gropius. Pei completa a sua licenciatura nesta escola em 1946, sendo aí professor assistente entre 1945 e 1948. Em 1951, com uma bolsa, viaja pela Europa (Inglaterra, França, Itália e Grécia), naturalizando-se norte-americano em 1954. No ano seguinte funda a firma I.M.Pei & Associates, mais tarde I. M. Pei & Partners (1996), actualmente Pei Cobb Freed & Partners (1989), da qual se retirou em 1990 para desenvolver “pequenos projectos de interesse pessoal”.

Galardoado com o Pritzker em 1983, I. M. Pei é autor de inúmeros projectos, como a Biblioteca John F. Kennedy (1964), em Boston — o seu nome foi uma escolha pessoal de Jacqueline Kennedy — o edifício Este da National Gallery of Art, em Washington (1979), a expansão do Museu do Louvre (1993), em Paris, onde fez a célebre pirâmide em vidro da entrada principal, o Rock and Roll Hall of Fame, em Cleveland, nos Estados Unidos, ou o Museu de Arte Islâmica de Doha, no Qatar.

“Os museus, edifícios municipais, hotéis, escolas e outras estruturas que Pei construiu em todo o mundo mostram precisão geométrica, qualidade abstracta e uma reverência à luz”, descreve a Reuters, que recorda uma predilecção pelo aço, vidro e pedra.