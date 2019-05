Mais de 600 mil fãs de A Guerra dos Tronos assinam petição para reescrever a oitava temporada

Provavelmente são mais, mas há 600 mil fãs zangados com os argumentistas da última temporada de A Guerra dos Tronos, David Benioff e D.B. Weiss, ao ponto de exigirem já um remake da oitava temporada de uma das séries televisivas mais amadas de sempre. O elenco mantém-se, tal como a equipa de realização e de efeitos especiais; o que os fãs querem mesmo são novos argumentistas para reescrever os episódios finais da série baseada na saga de George R.R. Martin As Crónicas de Gelo e Fogo (no original em inglês: A Song of Ice and Fire)​.

A petição com o título "Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers” foi criada no site Charge.org pelo utilizador Dylan D. depois da estreia do penúltimo episódio, no domingo, e contava com mais de 614 mil assinaturas às 23h desta quinta-feira. O episódio em causa, The Bells, foi até agora o que teve mais reacções negativas gerou.

“David Benioff e D.B. Weiss já provaram ser argumentistas incompetentes quando não têm material de origem (ou seja, os livros) a que recorrer. Esta série merece uma temporada final que faça sentido. Não defraudem as minhas expectativas e façam isto acontecer, HBO!”, lê-se na descrição da petição.

A plataforma Change.org permite aos subscritores comentarem as razões da sua assinatura. Entre as mais recorrentes está a sensação de a narrativa ter sido demasiado apressada para a natureza série, da ausência de coerência das personagens e da má execução das reviravoltas do enredo.

“A história desfez-se, os personagens tornaram-se caricaturas de si mesmos, e alguns piores, irreconhecíveis, e o mundo [da série] perdeu a coesão e a verosimilhança que tinha anteriormente. Não confundam esta petição com "os fãs não gostam das reviravoltas mais negras”, uma vez que acho que esta base de fãs consegue lidar com coisas mesmo sombrias. Eu diria que já não reconhecemos a narrativa e os personagens que conhecíamos antes”, escreve o utilizador Wendell Edwards de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

“Vimos esta série durante mais de oito anos e este é o fim que temos. Estão a falar a sério?”, questiona outro fã. Um dos comentários com mais ‘gostos’ menciona o facto de os argumentistas de A Guerra dos Tronos estarem também responsáveis actualmente por uma equipa que está a desenvolver uma nova trilogia da saga Star Wars. “Não quero estes [argumentistas] perto de Star Wars. Isto foi péssimo”, escreve um dos peticionários.

A oitava e última temporada de A Guerra dos Tronos tem obtido audiências recorde mas números em queda nos índices de avaliação do agregador Rotten Tomatoes ou da base de dados de cinema e televisão IMDB. O último episódio de sempre da série estreia na madrugada do próximo domingo para segunda-feira.